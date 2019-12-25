Спектакль "Дядя Ваня"

Знаменитая чеховская классика в новой обработке.

В поставленной по чеховской классике "Дядя Ваня" нет привычных интонаций драматурга и писателя. Каждый герой будто сам по себе, представлен во всем своем обаянии и слабости, они и жалки, и восхищают – каждому по моменту взлета и падения. Все персонажи бросаются в бой с устройством мира. Этот спектакль – трагикомедия-клоунада о человеке и жажде счастья.



За этот спектакль режиссер Юрий Бутусов получил Российскую национальную театральную премию "Золотая Маска" в номинации "Лучшая работа режиссера в драме".

Цена: от 400 рублей

Место: театр им. Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: театр им. Ленсовета