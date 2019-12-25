Спектакль "Двое на качелях"

Театр "Приют комедианта".

Театр "Приют комедианта" покажет легендарную бродвейскую мелодраму "Двое на качелях". Известный режиссер Вениамин Фильштинский поднимает пьесу до мифологических высот.

Разведенная танцовщица и брошенный женой адвокат – смогут ли они найти друг с другом свое долгожданное счастье? Возможно, ли сделать правильный выбор, если в сердце мужчины борются несчастливая любовь к одной женщине, и нежность, стремление помогать и опекать – к другой?

Спектакль идет с одним антрактом.

Продолжительность 2 ч 40 мин

Фото: Театр "Приют комедианта"