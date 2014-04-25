Спектакль "Двенадцатая ночь"

Будет представлена пьеса Шекспира "Двенадцатая ночь", это волшебная и любовная сказка. Действия развернутся в вымышленной стране Иллирии.
По сюжету правитель герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. А брат и сестра Себастьян и Виола потеряли друг друга после кораблекрушения. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу понравился молодой человек по имени Цезарио (имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него…
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все