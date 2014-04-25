  1. Главная
Спектакль "Двенадцатая ночь"
Сегодня, 19:00
Спектакль представят 18 декабря в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Будет представлена пьеса Шекспира "Двенадцатая ночь", это волшебная и любовная сказка. Действия развернутся в вымышленной стране Иллирии. 

По сюжету правитель герцог Орсино влюблен в графиню Оливию. А брат и сестра Себастьян и Виола потеряли друг друга после кораблекрушения. Виола, переодевшись в мужскую одежду, появляется при дворе Орсино. Герцогу понравился молодой человек по имени Цезарио (имя взяла себе Виола). Оливия, приняв Цезарио за юношу, влюбляется в него… 

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

