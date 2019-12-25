Детская сказка Маршака.

Спектакль "12 месяцев по бессмертной сказке Маршака повествует о волшебстве и доброте. Девочка с чутким сердцем получает помощь от чудесных братьев после того, как жадная злая мачеха отправила ее искать подснежники в разгар зимы. Чудом вознаграждаются трудолюбие и честность.

Спектакль "Двенадцать месяцев" стал участником нескольких театральных фестивалей и лауреатом СТД РФ "Театры Санкт-Петербурга – детям".

Цена: от 200 рублей

Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская улица, д. 19

Фото: www.teatrvfk.ru