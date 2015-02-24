Спектакль "Две дамочки в сторону севера"

Постановку покажут 12 июля в театре на Васильевском. Начало в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Две дамочки в сторону севера" — яркая современная пьеса, написанная во Франции. В ней органично переплетаются комизм и глубокая печаль, черты лихого роуд-муви и психологической драмы.

Героини спектакля — две сестрицы средних лет, которые вынуждены отправится в безумное путешествие по Франции, в сторону родного Севера. Женщины едут домой, чтобы похоронить мать, которая недавно скончалась. Две эксцентричные дамочки, отправляются в путь на угнанном громадном автобусе. Они останавливаются в театре и морге, полицейском участке и диско-баре. В пути они выясняют отношения, обсуждают старые обиды и становятся, наконец, близкими друг другу людьми!

Фото: Pxhere