Спектакль "Дурочка"

Возрастное ограничение: 16+.

Действие в спектакле разворачивается в XVII веке в городе Мадрид, который населяют сплошь благородные кабальеро и прекрасные сеньориты. У богатого испанского гранда две красивые и нежно любимые дочери на выданье. Одна – умница, но обделена наследством. Другая – богата, но ума в ней "кот наплакал". Интриги опутывают дом старого гранда. Потенциальные женихи обеих невест ведут словесные дуэли, которые готовы перерасти в самые настоящие. Но чувства разуму неподвластны, и в один прекрасный момент у "Дуры" обязательно появится удивительный учитель ЛЮБОВЬ.

Продолжительность: 2 часа 45 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com