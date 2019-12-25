Спектакль "Дурочка"

Возрастное ограничение: 16+.

Действие разворачивается в далеком XVII веке, в городе Мадрид, который сплошь населяют благородные кабальеро и прекрасные сеньориты. У богатого испанского гранда две красивые дочери на выданье. Одна умница, но, к несчастью всех ее обожателей, обделена наследством. Другая – богата, но ума в ней "кот наплакал".

Интриги опутывают дом старого гранда. Здесь лукавые слуги всюду суют свой любопытный нос. Потенциальные женихи обеих невест ведут словесные дуэли, которые готовы перерасти в настоящие… Но чувства разуму неподвластны, и в один прекрасный момент у "Дуры" появляется удивительный учитель – ЛЮБОВЬ!

Продолжительность: 2 часа 45 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com