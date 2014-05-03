Спектакль "Дождь"

Во время дождя хочется прийти домой, заварить чай и наслаждаться шумом за окном, читая книгу возле камина. Это нравится всем, но только не героям комедии, созданным воображением мечтателя и романтика Исаака Штокбанта. Его персонажи хотят любить, жить и веселиться. Они слушают дождь за окном и верят в чудо...
В доме немолодого писателя-неудачника появляется сказочно красивая женщина, которая кардинально меняет его жизнь. Смогут ли два противоположных темперамента быть вместе?
Фото: Буфф (сайт)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все