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Спектакль "Дождь"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Дождь"

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В театре "Буфф" 23 апреля покажут милую комедию. Начало в 19:00. Возрастные ограничения: 16+

Во время дождя хочется прийти домой, заварить чай и наслаждаться шумом за окном, читая книгу возле камина. Это нравится всем, но только не героям комедии, созданным воображением мечтателя и романтика Исаака Штокбанта. Его персонажи хотят любить, жить и веселиться. Они слушают дождь за окном и верят в чудо...

В доме немолодого писателя-неудачника появляется сказочно красивая женщина, которая кардинально меняет его жизнь.  Смогут ли два противоположных темперамента быть вместе?  

Фото: Буфф (сайт)

Теги: буфф, дождь, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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