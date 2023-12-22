Спектакль "Дождь"

В театре "Буфф" 23 апреля покажут милую комедию. Начало в 19:00. Возрастные ограничения: 16+

Во время дождя хочется прийти домой, заварить чай и наслаждаться шумом за окном, читая книгу возле камина. Это нравится всем, но только не героям комедии, созданным воображением мечтателя и романтика Исаака Штокбанта. Его персонажи хотят любить, жить и веселиться. Они слушают дождь за окном и верят в чудо...

В доме немолодого писателя-неудачника появляется сказочно красивая женщина, которая кардинально меняет его жизнь. Смогут ли два противоположных темперамента быть вместе?

Фото: Буфф (сайт)