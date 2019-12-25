Спектакль "Довлатов. P.P.S."

В прозе любимого многими Сергея Довлатова кроется наблюдательность, любовь, нежность и язвительное остроумие. Его открыли и полюбили почти три десятка лет назад, отчасти романтика, отчасти сатирика и в придачу гуманиста.
Довлатова сейчас читают даже те, кто не застал ту самую эпоху, в красках описанную творцом, но влюбляются в его слог и хотят рассказывать о его произведениях. Об этой же любви, об истории писателя и его героев, сплетении судеб и текста и новая постановка театра.
Цена билетов: от 500 рублей
Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1
Фото: театр "Мастерская"
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