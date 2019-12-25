Спектакль "Довлатов P.P.S"

История о писателе и его героях, о сплетении текста и судьбы.

В прозе любимого многими Сергея Довлатова кроется наблюдательность, любовь, нежность и язвительное остроумие. Его открыли и полюбили почти три десятка лет назад, отчасти романтика, отчасти сатирика и в придачу гуманиста.

Довлатова сейчас читают даже те, кто не застал ту самую эпоху, в красках описанную творцом, но влюбляются в его слог и хотят рассказывать о его произведениях. Об этой же любви, об истории писателя и его героев, сплетении судеб и текста и новая постановка театра.

Цена билетов: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"