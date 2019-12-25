Спектакль "Дон Жуан"

Дон Жуан – всемирно известный спутник в мир наслаждений и страсти, он храбр, остроумен и весел. Этот бунтарь-одиночка воплощает все тайные желания, живет и любит, как вздумается. Его личность притягивает, но тайну этого притяжения мало кто может разгадать.
Кто же он такой – смельчак или безумец? И где находится грань между свободой и вседозволенностью? Кстати, речь тут не только о Дон Жуане.
Цена: от 300 рублей
Место: театр им. Комиссаржевской, Итальянская ул.,19
Фото: театр им. Комиссаржевской
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