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Спектакль "Дон Жуан"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Дон Жуан"

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Тайна величайшего любовника и бунтаря.

Дон Жуан – всемирно известный спутник в мир наслаждений и страсти, он храбр, остроумен и весел. Этот бунтарь-одиночка воплощает все тайные желания, живет и любит, как вздумается. Его личность притягивает, но тайну этого притяжения мало кто может разгадать.

Кто же он такой – смельчак или безумец? И где находится грань между свободой и вседозволенностью? Кстати, речь тут не только о Дон Жуане.

Цена: от 300 рублей

Место: театр им. Комиссаржевской, Итальянская ул.,19

Фото: театр им. Комиссаржевской

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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