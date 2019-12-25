Спектакль "Дачницы"

Современная семья – Бабушка, Мама, Дочка и Домработница – сняли за городом дачу, чтобы отдохнуть от сумасшедшей городской жизни. Действующие лица спектакля не имеют имен. Но все они объединены одним общим именем – Женщины.
Современные женщины, которые сами зарабатывают деньги, сами покупают себе цветы и духи, сами воспитывают детей, в тайне все равно мечтают о единственном и желанном Мужчине. И был бы отпуск спокоен и скучен, если бы на той самой даче не появилось мужское тело. Мертвое!
Продолжительность: 2 часа 30 минут
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
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