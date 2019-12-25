Спектакль "Дачницы"

Возрастное ограничение: 16+.

Современная семья – Бабушка, Мама, Дочка и Домработница – однажды решили снять дачу за городом, чтобы отдохнуть от городской суеты. Захотели они хотя бы на короткий срок отпуска пожить совершенно по-новому: без мужиков и телевизоров.

Все действующие лица в спектакле без имени. Даже Хозяйка, у которой героини сняли дачу, зовется просто Хозяйка. Но все они объединены одним общим именем Женщины.

Однако современные женщины, которые сами зарабатывают деньги, сами покупают себе цветы и духи, сами воспитывают детей, в тайне все равно мечтают о Мужчине, единственном и желанном. И был бы этот отпуск спокоен и скучен, если бы на той даче, не было бы обнаружено Мужское тело. Мертвое…

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com