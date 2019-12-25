Спектакль "Чудики"

Актер Федор Добронравов представит спектакль по мотивам рассказов Шукшина.

В основу спектакля положены восемь рассказов русского писателя и режиссера Василия Шукшина. Во всех восьми амплуа зрителя увидят актера Федора Добронравова. Речь идет о рассказах "Чередниченко и цирк", "Космос, нервная система и шмат сала", "Экзамен", "Микроскоп", "Миль пардон, мадам", "Верую!", "Приезжий" и "Непротивленец Макар Жеребцов" .

В спектакле заняты артисты ведущих московских театров: Наталья Королькова и Ольга Лерман (Театр Вахтангова), Виктор Добронравов (Театр Вахтангова) и Иван Добронравов(Театр Антона Чехова), Александр Чернявский (Театр сатиры) и Наталья Назарова ("Сатирикон").

Адрес: ул. Комиссара Смирнова, 15 (м. Площадь Ленина)

Продолжительность: 2,5 часа с антрактом

Цена билетов: от 800 рублей