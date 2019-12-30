В театре "Приют комедианта".

В театре "Приют комедианта" покажут спектакль "Человек из Подольска". Режиссер – засл. деятель искусств Воронежской области Михаил Бычков.

Обычный полицейский участок. Задержанный – молодой человек, житель подмосковного Подольска. Причина задержания не ясна – трезв, аккуратен, документы в порядке, личность установлена. Типичная ситуация из криминальных сводок и детективных сериалов… но стоит ли так недооценивать родную полицию?

Сценография – Эмиль Капелюш

Костюмы – Эмиль Капелюш, Ирина Арлачева

Художник по свету – Денис Солнцев

​Директор – художественный руководитель театра Виктор Минков

Спектакль идет без антракта.