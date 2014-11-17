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Спектакль "Человек из Подольска"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Человек из Подольска"

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Спектакль "Человек из Подольска" покажут 22 апреля в театре "На Литейном". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

По сюжету спектакля парень из подмосковного города попадает в полицию. Молодой человек думает, что это – недоразумение, и ждет, когда же его отпустят. Но правоохранители не спешат: они хотят узнать о нем все, залезть в тайные уголки его души. Допрашивая, полицейские не прибегают к силовым методам. 

Полиция ли они или некое особое подразделение по работе с населением? Можно ли с помощью интеллектуального насилия изменить человека в лучшую сторону или такой путь ведет в тупик?

Фото: pxhere 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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