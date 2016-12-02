Спектакль "Царевна-лягушка" представят 12 октября в отделении театра кукол Государственной филармонии для детей и молодежи на проспекте Энгельса. Начало – в 16:00. Без возрастных ограничений.

Зрители спектакля Никиты Шмитько увидят удивительную сказку о настоящей любви, которая может преодолеть любые преграды. В постановке будут задействованы разнообразные системы кукол: тантамарески, планшетные куклы, театр теней и огромный змей.

Сказка наполнена яркими музыкальными номерами, песнями и танцами. Финальная сцена свадьбы оставит в сердцах ощущение радости и торжества. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия