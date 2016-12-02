Спектакль "Царевна-лягушка"

Зрители спектакля Никиты Шмитько увидят удивительную сказку о настоящей любви, которая может преодолеть любые преграды. В постановке будут задействованы разнообразные системы кукол: тантамарески, планшетные куклы, театр теней и огромный змей.
Сказка наполнена яркими музыкальными номерами, песнями и танцами. Финальная сцена свадьбы оставит в сердцах ощущение радости и торжества. Билеты на мероприятие доступны по ссылке.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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