Спектакль"Пой, Юсси, пой!"

Кукольный спектакль покажут в Karlsson Haus на Фонтанке 1 апреля. Начало в 12:00 и в 14:30. Возрастные ограничения: 0+

Заботливые соседки подарили одинокому Петсону славного голосистого петуха Юсси и веселого говорящего котенка Финдуса. Но мало говорить! Нужно еще и уметь не обидеть словом. Но Финдус этого не знал и однажды задел чувства звонкоголосого Юсси, который в ответ замолчал.

Грустно сделалось в доме дядюшки Петсона. Финдус начал тосковать, ведь от него отвернулись все и даже соседский бык Матадор. И неизвестно, чем обернулись бы для героев спектакля эти неприятности, если бы... Но погодите, погодите! Чем закончится эта история, вы узнаете уже в театре!

Маленькие зрители станут участниками спектакля. По пути в гости к Петсону припомните, пожалуйста, что говорят, когда поздравляют с днем рождения, и какие угощения к сказочному столу можно приготовить из капусты.

Фото: ВКонтакте / Театр "Karlsson Haus"