Спектакль "Буря"

Пьеса по мотивам шекспировского произведения впервые увидела сцену в ноябре 1998 года. В 2000 году постановка получила престижную "Золотую маску".
Это история о сплетении реальности и сна, гармонии со стихией. Все происходит на сказочном острове, а миром правят смеющиеся над страдающими людьми духи. Действие – красочный фарс, в волшебстве которого пытаются найти истину жизни.
Цена билетов: от 300 рублей
Место: театр имени Комиссаржевской, Итальянская ул., 19
Фото: театр имени Комиссаржевской
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все