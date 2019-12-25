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Спектакль "Буря"
Сегодня, 19:00
475
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Буря"

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В театре им. В.Ф. Комиссаржевской.

В театре им. В.Ф. Комиссаржевской покажут спектакль "Буря". Актеры/Исполнители: В.В.Крылов, з.а.России Е.В.Игумнова, А.Д.Большаков, И.С.Васильев, Р.А.Приходько и А.В.Макин.

Это история о сплетении реальности и сна, гармонии со стихией. Все происходит на сказочном острове, а миром правят смеющиеся над страдающими людьми духи. Действие – красочный фарс, в волшебстве которого пытаются найти истину жизи.

Спектакль "Буря" идет с одним антрактом.

Фото: театр им. В.Ф. Комиссаржевской

Теги: спектакли, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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