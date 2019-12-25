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Спектакль "Бродский. Изгнание"
Сегодня, 19:00
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IRINA_CHALKINA

Спектакль "Бродский. Изгнание"

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Театр им. Ленсовета.

Театр им. Ленсовета покажет спектакль "Бродский. Изгнание". Музыкальное оформление – заслуженный артист России Евгений Стецюк. Ведет спектакль Евгения Петрова.

Инсценировку с фрагментами из поэмы "Горбунов и Горчаков", пьесы "Мрамор", стихотворениями разных лет, документальными свидетельствами из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским" написала режиссёр спектакля и исполнительница одной из ролей Инесса Перелыгина-Владимирова. 

Продолжительность 1 ч 40 минут

Фото:Театр им. Ленсовета

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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