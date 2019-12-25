Театр им. Ленсовета.

Театр им. Ленсовета покажет спектакль "Бродский. Изгнание". Музыкальное оформление – заслуженный артист России Евгений Стецюк. Ведет спектакль Евгения Петрова.

Инсценировку с фрагментами из поэмы "Горбунов и Горчаков", пьесы "Мрамор", стихотворениями разных лет, документальными свидетельствами из книги Соломона Волкова "Диалоги с Иосифом Бродским" написала режиссёр спектакля и исполнительница одной из ролей Инесса Перелыгина-Владимирова.

Продолжительность 1 ч 40 минут

Фото:Театр им. Ленсовета