Спектакль "Без вины виноватые"
Сегодня, 19:00
Спектакль покажут 10 сентября в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету знаменитая артистка Кручинина оказывается в городе молодости, встречи с которым она избегала из-за страшной трагедии. Около 20 лет назад героиню обманул и бросил возлюбленный, умер их маленький сын. 

Прошлое оживает в памяти, женщине мерещится, что сын жив. Артисты провинциального театра плетут против нее интригу, однако это заканчивается противоположным эффектом. 

Музыка композитора Евгения Стецюка, декорации и костюмы Александра Орлова и Натальи Дружковой и яркая игра актеров перенесут в мир героев Островского. 

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета (Диана Токмакова)

