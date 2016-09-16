Спектакль "Без вины виноватые" представят 9 мая в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 17:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля артистка Кручинина приезжает в город молодости. Встречи с ним она избегала долгие годы из-за страшной трагедии, которая произошла там.

В этом городе 20 лет назад женщину обманул и бросил возлюбленный, еще умер их маленький сын. Прошлое оживает в ее памяти, ей мерещится, что малыш жив. А актеры провинциального театра из зависти плетут интригу.

Постановка сделана в стилистике конца XIX века. Прозвучит музыка композитора Евгения Стецюка, за декорации и костюмы в ответе Александра Орлова и Натальи Дружковой.

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета