Спектакль "Без вины виноватые"

По сюжету постановки известная артистка Кручинина приезжает в город своей молодости, встречи с которым она избегала из-за страшной трагедии. Там 20 лет назад ее обманул и бросил возлюбленный, еще погиб их маленький сын. В памяти женщины оживает прошлое, и ей мерещится, что ребенок жив. Актеры провинциального театра из зависти распространяют сплетни, но это заканчивается противоположным эффектом.
Спектакль сделан в стилистике конца XIX века. Прозвучит музыка композитора Евгения Стецюка, за декорации и костюмы отвечают Александр Орлов и Наталья Дружкова.
Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета (Диана Токмакова)
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