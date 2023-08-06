Спектакль "Без вины виноватые" покажут 23 марта в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету постановки известная артистка Кручинина приезжает в город своей молодости, встречи с которым она избегала из-за страшной трагедии. Там 20 лет назад ее обманул и бросил возлюбленный, еще погиб их маленький сын. В памяти женщины оживает прошлое, и ей мерещится, что ребенок жив. Актеры провинциального театра из зависти распространяют сплетни, но это заканчивается противоположным эффектом.

Спектакль сделан в стилистике конца XIX века. Прозвучит музыка композитора Евгения Стецюка, за декорации и костюмы отвечают Александр Орлов и Наталья Дружкова.

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета (Диана Токмакова)