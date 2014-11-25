Спектакль "Без вины виноватые" будет представлен 23 февраля в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 16 лет.

По сюжету спектакля известная артистка Кручинина попадает в город молодости, встречи с которым она избегала долгие годы из-за страшной трагедии. Там 20 лет назад девушку обманул и бросил возлюбленный, также погиб их маленький сын.

Прошлое оживает в памяти героини, ей мерещится, что сын жив. Артисты провинциального театра из зависти плетут против нее интригу, а завершается все противоположным эффектом.

Постановка сделана в стилистике конца XIX века.

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета (Диана Токмакова)