Спектакль "Без вины виноватые"

По сюжету спектакля известная артистка Кручинина попадает в город молодости, встречи с которым она избегала долгие годы из-за страшной трагедии. Там 20 лет назад девушку обманул и бросил возлюбленный, также погиб их маленький сын.
Прошлое оживает в памяти героини, ей мерещится, что сын жив. Артисты провинциального театра из зависти плетут против нее интригу, а завершается все противоположным эффектом.
Постановка сделана в стилистике конца XIX века.
Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета (Диана Токмакова)
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