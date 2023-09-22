Комедию "Бестолочь" покажут 5 декабря во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

Спектакль "Бестолочь" поставили по пьесе французского драматурга Марка Камолетти, написанной по законам классической комедии положений.

Супруги принимают в свой дом на работу новую служанку – деревенскую девушку Анну. Персонажи довольны выбором, и даже необразованность сотрудницы не кажется им недостатком. Однако наступил момент, когда мужу необходимо срочно уехать в командировку, а жене – навестить родителей.

Анну также отправляют к родным в деревню на пару дней, и дом остается пустым. Но его обитатели возвращаются через несколько часов. Женщина придет с любовником, а мужчина – с любовницей. Все они не должны встретиться друг с другом, и за этим следит Анна.

Постановку осуществил режиссер Роман Самгин.

Фото: artpartner.ru