Спектакль "Бешеные деньги" представят 16 июля в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Персонажи спектакля – представители разорившейся столичной дворянской знати. Они все еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг.

Также есть и новые люди. Один из главных героев Васильков считает, что "в наше время разбогатеть очень даже возможно". Почти все мужчины влюблены в красавицу Лидию Чебоксарову, для нее и матери главное – сохранить положение в обществе. А сделать это возможно только в том случае, если "удачно выйти замуж".

Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета