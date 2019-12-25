Спектакль "Бешеные деньги"

Персонажи спектакля – представители разорившейся столичной дворянской знати. Они все еще ездят в экипажах, пьют шампанское, держат слуг, но все это в долг.
Также есть и новые люди. Один из главных героев Васильков считает, что "в наше время разбогатеть очень даже возможно". Почти все мужчины влюблены в красавицу Лидию Чебоксарову, для нее и матери главное – сохранить положение в обществе. А сделать это возможно только в том случае, если "удачно выйти замуж".
Фото: пресс-служба Театра имени Ленсовета
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