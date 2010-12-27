Спектакль "Бег. Восемь снов"

Возрастное ограничение: 14+.

Спектакль "Бег" поставлен по одноименной пьесе Михаила Булгакова. Писатель неоднократно шел на уступки и искажал первоначальную идею произведения, чтобы его согласились поставить на сцене.

Режиссер Юрий Цуркан расширил границы понимания всей глубины пьесы. Герои его спектакля словно оказываются в безграничном пространстве и пытаются найти себя в нем, понять, где их место и обрести потерянный дом.

Та растерянность, те метания персонажей и, главным образом, самой Серафимы являются проекцией образа целого государства, в котором в одночасье разрушился жизненный уклад. В постановке тесно переплетаются смешное и трагическое, при мучительном поиске своего "Я" настоящей опорой для человека становится только любовь.

Адрес: Русская антреприза имени Андрея Миронова, Большой проспект Петроградской стороны, 75

Фото: mironov-theatre.ru