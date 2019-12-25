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Спектакль "Аустерлиц"
Сегодня, 14:05
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nastya960

Спектакль "Аустерлиц"

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Постановка по роману немецкого писателя Винфрида Георга Зебальда, написанному в 2001 году.

Создатели спектакля размышляют о том, как человек может обрести себя, если вся его судьба – не личная история, а мировая. Жак Аустерлиц родился в еврейской семье, в детстве его эвакуировали в Англию вместе с другими детьми. Только встав взрослым Аустрелиц узнает, что все это время жил под чужим именем в приемной семье. Теперь он пытается хоть что-то узнать о своем прошлом. 

Место: Каменноостровский театр (Вторая сцена БДТ), пл. Старого Театра, д. 13

Цена: 500-1500 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: БДТ

Теги: спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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