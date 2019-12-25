Спектакль "Анна в тропиках"

Произведение Льва Толстого неожиданно воплотится на берегах Флориды.

В понедельник, 21 сентября, в театре им. В.Ф. Комиссаржевской состоится премьера спектакля "Анна в тропиках" по пьессе американского драматурга-кубинца Нило Круза.

Постановка расскажет о неожиданном переплетении сюжета романа "Анна Каренина" с жизнью рабочих небольшой сигарной фабрики в Майями XIX века. Произведение начнет воздействовать на судьбы персонажей после того, как его прочтет лектор, прибывший для просвещения жителей городка.

В 2003 году автор оригинальной пьесы был отмечен Пулитцеровской премией.

Адрес: Итальянская улица, 19

Цена билета: от 1000 рублей

Фото: teatrvfk.ru