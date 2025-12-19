Спектакль "Академия смеха"

Историю зрителям расскажет современный японский писатель-комедиограф. По сюжету к чиновнику "от культуры" приходит драматург, он хочет получить разрешение на исполнение пьесы в театре.

С каждым годом жизнь ускоряет шаг. В погоне, стремлении, спешке истинные мотивации рассеиваются. В угоду изуродованной системе отношений, продиктованной теми, кто никогда в эту систему не будет вхож, человек идет на уступки, уверяя себя в правильности принятого решения. Обманно закрывает глаза, дабы не выпасть из сторукой орды. Так незаметно некто, неважно – будь он чиновник или художник, король или нищий, – утрачивает свое Я, теряет своего "внутреннего ребенка", превращаясь в машину.

Федор Пшеничный, режиссер спектакля