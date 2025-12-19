  1. Главная
Спектакль "Академия смеха"
Сегодня, 19:30
Спектакль "Академия смеха"

Спектакль представят 24 января в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:30. Возрастное ограничение: 16+.

Историю зрителям расскажет современный японский писатель-комедиограф. По сюжету к чиновнику "от культуры" приходит драматург, он хочет получить разрешение на исполнение пьесы в театре. 

С каждым годом жизнь ускоряет шаг. В погоне, стремлении, спешке истинные мотивации рассеиваются. В угоду изуродованной системе отношений, продиктованной теми, кто никогда в эту систему не будет вхож, человек идет на уступки, уверяя себя в правильности принятого решения. Обманно закрывает глаза, дабы не выпасть из сторукой орды. Так незаметно некто, неважно – будь он чиновник или художник, король или нищий, – утрачивает свое Я, теряет своего "внутреннего ребенка", превращаясь в машину. 

Федор Пшеничный, режиссер спектакля 

Фото: пресс-служба театра имени Ленсовета (В. Васильев) 

