Спектакль "Ай да терем-теремок"

Спектакль покажут 17 октября в Доме культуры и творчества Курортного района в Песочном. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Филармония для детей и молодежи приглашает на динамичный и юморной спектакль. Произведение о теремке написал поэт и классик детской литературы Самуил Маршак. В основе его пьесы – русская народная сказка.

Когда появились Волк, Лиса и Медведь, ищущие, чем бы поживиться, маленькие зверушки сумели постоять за себя и дать отпор непрошеным гостям. Злодеи не могли дружить и жили по принципу "каждый за себя", за что поплатились.

Украсят постановку живописный теремок, выразительные костюмы персонажей и музыка петербургского композитора Владимира Сапожникова.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия