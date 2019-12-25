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Спектакль "Ай да терем-теремок"
Сегодня, 12:00
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Спектакль "Ай да терем-теремок"

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Спектакль покажут 17 октября в Доме культуры и творчества Курортного района в Песочном. Начало – в 12:00. Без возрастных ограничений.

Филармония для детей и молодежи приглашает на динамичный и юморной спектакль. Произведение о теремке написал поэт и классик детской литературы Самуил Маршак. В основе его пьесы – русская народная сказка. 

Когда появились Волк, Лиса и Медведь, ищущие, чем бы поживиться, маленькие зверушки сумели постоять за себя и дать отпор непрошеным гостям. Злодеи не могли дружить и жили по принципу "каждый за себя", за что поплатились. 

Украсят постановку живописный теремок, выразительные костюмы персонажей и музыка петербургского композитора Владимира Сапожникова. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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