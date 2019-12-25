Спектакль "Ай да терем-теремок"

Филармония для детей и молодежи приглашает на динамичный и юморной спектакль. Произведение о теремке написал поэт и классик детской литературы Самуил Маршак. В основе его пьесы – русская народная сказка.
Когда появились Волк, Лиса и Медведь, ищущие, чем бы поживиться, маленькие зверушки сумели постоять за себя и дать отпор непрошеным гостям. Злодеи не могли дружить и жили по принципу "каждый за себя", за что поплатились.
Украсят постановку живописный теремок, выразительные костюмы персонажей и музыка петербургского композитора Владимира Сапожникова.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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