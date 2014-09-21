Спектакль "Ай да терем-теремок!"

Спектакль покажут 7 марта в театре "Плоды Просвещения". Стартует постановка в 12:00. Без возрастных ограничений.

Сказку о теремке написал поэт Самуил Яковлевич Маршак. В основу его пьесы заложена русская народная сказка.

Когда появились Волк-зубами щелк, красавица Лиса и увалень Медведь, ищущие, чем бы поживиться, маленькие зверушки смогли постоять за себя и дать отпор непрошеным гостям. Вы увидите динамичную и полную юмора постановку.

В спектакле поучаствуют В. Малюшин, С. Соловьев, В. Зайцева, А. Михайлова, М. Владимирова, А. Калеев, А. Дубравин.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия