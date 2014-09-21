  1. Главная
Спектакль "Ай да терем-теремок!"
Спектакль покажут 7 марта в театре "Плоды Просвещения". Стартует постановка в 12:00. Без возрастных ограничений.

Сказку о теремке написал поэт Самуил Яковлевич Маршак. В основу его пьесы заложена русская народная сказка. 

Когда появились Волк-зубами щелк, красавица Лиса и увалень Медведь, ищущие, чем бы поживиться, маленькие зверушки смогли постоять за себя и дать отпор непрошеным гостям. Вы увидите динамичную и полную юмора постановку. 

В спектакле поучаствуют В. Малюшин, С. Соловьев, В. Зайцева, А. Михайлова, М. Владимирова, А. Калеев, А. Дубравин. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

