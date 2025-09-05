Спецвыпуск "Петербургского дневника" раздадут у метро "Пушкинская" 8 сентября

На 27 площадках города прозвучит аудиоспектакль "Костер – голос Победы".

В День памяти жертв блокады Ленинграда, 8 сентября, с 8:30 до 9:30 у станции метро "Пушкинская" состоится памятная акция. Журналисты и сотрудники издания "Петербургский дневник" совместно с участниками "Общероссийского общественного гражданско‑патриотического движения "Бессмертный полк России" в Санкт‑Петербурге будут раздавать горожанам специальный выпуск газеты. Он посвящён 85‑й годовщине со дня начала блокады и содержит информацию о ленте Ленинградской Победы.

Место проведения акции выбрано не случайно. Хотя станция метро "Пушкинская" была открыта только в 1956 году, рядом с ней находится Витебский вокзал. В 1941 году на вокзале работал один из семи городских эвакуационных пунктов, где принимали прибывающих в Ленинград и организовывали отправку жителей из осаждённого города. Сотрудники вокзала в тяжёлых условиях проявляли героизм – они бережно сохраняли мебель и внутреннее убранство здания.

В этот же день на 27 городских площадках с 12:00 до 18:00 будет транслироваться литературно‑музыкальный аудиоспектакль "Костер – голос Победы". Проект приурочен к 90‑летию детского журнала "Костер" и реализован при поддержке движения "Бессмертный полк России" и издания "Петербургский дневник". Продолжительность каждой трансляции – 30 минут, они будут запускаться в течение шести часов.

Ранее Piter.TV сообщал, что сборник о геноциде советского народа и жертвах неонацистов на Донбассе презентовали в Ленобласти.

Фото: Александр Глуз/"Петербургский дневник"