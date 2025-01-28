Спецпоезд для фанатов "Зенита" отправится на матч со "Спартаком"

Поезд отправится из Петербурга вечером 17 июля и вернётся обратно сразу после матча против "Спартака". Игра пройдёт 18 июля в 19:30. Для посещения потребуется Fan ID.

Петербургский "Зенит" и Российские железные дороги договорились о запуске дополнительного поезда для болельщиков на матч за OLIMPBET Суперкубок России. Встреча против московского "Спартака" состоится в Нижнем Новгороде 18 июля, начало — в 19:30 по московскому времени.

Специальный состав отправится из Северной столицы вечером 17 июля, чтобы фанаты могли комфортно добраться до места и провести свободное время перед игрой. Сразу после финального свистка поезд отправится обратно — болельщикам не придётся искать ночлег в чужом городе.

"Зенит" стал чемпионом Российской Премьер-Лиги, а "Спартак" выиграл Кубок России, поэтому команды встретятся в матче за первый трофей нового сезона. Для посещения стадиона потребуется Fan ID.

Ранее Piter.TV сообщал, что "Зенит" разгромил "Спартак" на рекордной по зрителям "Газпром Арене".

Фото: Piter.TV