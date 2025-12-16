Специалисты проверили готовность пляжей Суздальских озер к летнему сезону

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга совместно с представителями МЧС, ВОСВОД и администрации Выборгского района провёл выездную проверку готовности пляжей на Суздальских озёрах к летнему купальному сезону. Мероприятие прошло по поручению вице-губернатора Игоря Потапенко.
По итогам проверки установлено, что все шесть пляжей полностью оборудованы для комфортного и безопасного отдыха. На территории установлены раздевалки, урны и детские игровые площадки. Для любителей водных развлечений работают три пункта проката сапов и лодок. Общая вместимость всех пляжных зон достигает 6 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.
Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга
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