Специалисты проверили готовность пляжей Суздальских озер к летнему сезону

Все шесть оборудованных пляжей на Суздальских озерах готовы принять отдыхающих. Общая вместимость зон отдыха составляет 6 тысяч человек. Для посетителей работают раздевалки, детские площадки и пункты проката сапов и лодок.

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга совместно с представителями МЧС, ВОСВОД и администрации Выборгского района провёл выездную проверку готовности пляжей на Суздальских озёрах к летнему купальному сезону. Мероприятие прошло по поручению вице-губернатора Игоря Потапенко.

По итогам проверки установлено, что все шесть пляжей полностью оборудованы для комфортного и безопасного отдыха. На территории установлены раздевалки, урны и детские игровые площадки. Для любителей водных развлечений работают три пункта проката сапов и лодок. Общая вместимость всех пляжных зон достигает 6 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в черте Петербурга гигиеническим нормам соответствует только один пляж.

Фото: комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга