Петербуржца приговорили к пяти годам колонии за комментарий в телеграм-канале

Фрунзенский районный суд признал Сергея Суптелю виновным в распространении ложной информации о Вооружённых силах России. Комментарий касался событий в Белгороде и был опубликован ещё в октябре 2022 года.

Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении Сергея Суптели. Мужчину признали виновным в публичном распространении заведомо ложных сведений о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. Основанием послужил комментарий, оставленный им в телеграм-канале 16 октября 2022 года.

По данным объединённой пресс-службы судов города, высказывание касалось ситуации в Белгороде, местных жителей и укрытий. Заключение экспертизы подтвердило, что комментарий содержит недостоверную информацию о российской армии.

Сам фигурант свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, Суптеля лишён права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, на два года. В срок отбывания наказания зачтено время содержания под стражей — мужчина был арестован в конце октября 2025 года.

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Фото: Piter.TV