Бельский объяснил перебои с бензином в Петербурге картельным сговором

Спикер ЗакСа заявил, что дефицита топлива в городе нет, а локальные проблемы на АЗС "Татнефть" связаны с расследованием ФАС о манипуляциях на бирже. Три компании подозреваются в скупке топлива и завышении цен.

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский прокомментировал ситуацию с ограничениями на продажу бензина на некоторых автозаправочных станциях. По его словам, дефицита топлива в городе нет, а локальные трудности, возникшие на АЗС "Татнефть", связаны с действиями Федеральной антимонопольной службы. Ведомство проводит расследование в отношении трёх компаний, которые подозреваются в картельном сговоре — скупке топлива и искусственном завышении цен.

Бельский подчеркнул, что лично не наблюдал очередей на заправках, в том числе на станциях "Татнефти". В числе фигурантов дела — ООО "Солид-товарные рынки", ООО "Агроторг ЮГ" и ООО "Хансел". В случае подтверждения нарушений им грозят крупные административные штрафы.

Ранее Piter.TV сообщал, что Бельский назвал футбольный матч блокадного Ленинграда примером мужества для поколений.

Фото: Telegram/Александр Бельский