С начала года в Петербурге из-за курильщиков произошло 967 пожаров

Непотушенные сигареты за полгода стали причиной 16 смертей. МЧС призывает горожан не курить в постели и не выбрасывать окурки с балконов.

С января по июнь 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 967 возгораний, возникших из-за неосторожного обращения с огнём при курении. В результате этих пожаров погибли 16 человек, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

В ведомстве напомнили основные правила безопасности. Курить запрещено в постели, а также выбрасывать непотушенные окурки из окон и с балконов. Для этого следует использовать специально отведённые места, оборудованные пепельницами. Перед уходом из дома или офиса необходимо убедиться, что сигарета полностью потушена.

Также спасатели рекомендуют установить пожарный извещатель — он сработает при появлении дыма и поможет предотвратить трагедию.

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Фото: Piter.TV