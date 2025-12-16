С начала года в Петербурге из-за курильщиков произошло 967 пожаров

С января по июнь 2026 года в Санкт-Петербурге зарегистрировано 967 возгораний, возникших из-за неосторожного обращения с огнём при курении. В результате этих пожаров погибли 16 человек, сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.
В ведомстве напомнили основные правила безопасности. Курить запрещено в постели, а также выбрасывать непотушенные окурки из окон и с балконов. Для этого следует использовать специально отведённые места, оборудованные пепельницами. Перед уходом из дома или офиса необходимо убедиться, что сигарета полностью потушена.
Также спасатели рекомендуют установить пожарный извещатель — он сработает при появлении дыма и поможет предотвратить трагедию.
Ранее мы сообщали, что в Новой Москве сгорел торговый павильон.
Фото: Piter.TV
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