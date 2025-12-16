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Автомобиль главы ГБАО сорвался в реку с его семьей, все погибли
Сегодня, 17:21
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Автомобиль главы ГБАО сорвался в реку с его семьей, все погибли

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В машине ехали председатель ГБАО Алишер Мирзонабот, его жена и трехлетняя дочь.

Дорожное происшествие произошло 17 июня в Горно-Бадахшанской автономной области. Автомобиль с главой ГБАО Алишером Мирзонаботом и его родственниками рухнул в реку Пяндж, сообщил представитель госкомитета по ЧС Ориф Низомиен.

Он уточнил, что транспорт сорвался в горную реку с высоты около 20 метров рядом с населенным пунктом Ишкашим. В машине ехали глава ГБАО Алишер Мирзонабот, его супруга, трехлетняя дочь и помощник. Медики констатировали их смерть.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон взял расследование трагедии под свой личный контроль. На месте происшествия работают глава МВД Рамазон Рахимзода и председатель госкомитета национальной безопасности Саймумин Ятимов.

Ранее мы сообщали, что депутат Курганской областной думы Владимир Алейников устроил смертельное ДТП с мотоциклистом.

Теги: дтп в таджикистане, смертельное дтп в таджикистане
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, ДТП,

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