Специалисты приступили к укладке путей в тоннеле до станции "Каменка"

Специалисты начали монтаж рельсов в готовой бетонной галерее.

В Санкт-Петербурге продолжается строительство новых участков метрополитена с учетом сложных геологических условий. Тоннелепроходческий комплекс "Надежда" успешно завершил проходку и вышел на площадку будущей станции "Каменка". Пройдено почти пять километров подземного пути.

Выбор технологии строительства здесь неслучаен. Специалисты объясняют, что прокладка одного двупутного тоннеля вместо двух отдельных не только экономически целесообразнее, но и технически неизбежна. Причина — в обводненных и неустойчивых грунтах, характерных для этой части города. Тысячелетия назад здесь плескались воды Финского залива, и сегодняшний слой земли хранит память об этом в виде насыщенных влагой пород и камней.

Именно из-за близости грунтовых вод и исторического "морского дна" станции этого участка залегают неглубоко. Для сравнения: нижняя отметка "Богатырской" составляет всего 20 метров. Это накладывает свои требования на технологии проходки и крепления выработок.

Сейчас в уже готовой бетонной галерее кипит работа. Тяжелая техника доставляет тюбинги — элементы внешней отделки тоннеля, и раствор для их фиксации. Параллельно мастера монтируют технологические рельсы по одной стороне трубы. Второй путь будет проложен рядом, как только позволит график строительства.

Выход щита "Надежда" на станцию "Каменка" означает, что самый сложный этап проходки позади. В будущем этот остановочный пункт станет пересадочным узлом, связывающим Невско-Василеостровскую линию с Фрунзенско-Приморской. Пока же метростроевцы сосредоточены на отделке и оснащении пройденного тоннеля.

Фото: Метрострой Северной столицы