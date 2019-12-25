Специалисты не нашли опасных загрязнений в акватории Невы в Колпинском районе

Качество сточных вод, которые выбрасываются в Неву, находится на контроле.

Специалисты не зафиксировали загрязнения Невы в районе Шлиссельбургского шоссе у дома №2. На это жаловались петербуржцы.

В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора установили, что в реку поступают сточные воды после канализационных очистных сооружений поселка Металлострой. Выпуск находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". На данный момент разработана соответствующая документация, качество сточных вод находится на контроле.

В Росприроднадзоре нарушений не зафиксировали, угроза загрязнения окружающей среды отсутствует.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021.

Фото: 78.rpn.gov.ru