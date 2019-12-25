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Специалисты не нашли опасных загрязнений в акватории Невы в Колпинском районе
Сегодня, 11:35
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nadezhda_sib

Специалисты не нашли опасных загрязнений в акватории Невы в Колпинском районе

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Качество сточных вод, которые выбрасываются в Неву, находится на контроле.

Специалисты не зафиксировали загрязнения Невы в районе Шлиссельбургского шоссе у дома №2. На это жаловались петербуржцы.

В Северо-Западном межрегиональном управлении Росприроднадзора установили, что в реку поступают сточные воды после канализационных очистных сооружений поселка Металлострой. Выпуск находится на балансе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". На данный момент разработана соответствующая документация, качество сточных вод находится на контроле.

В Росприроднадзоре нарушений не зафиксировали, угроза загрязнения окружающей среды отсутствует. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что дно реки Смоленки планируют очистить к октябрю 2021. 

Фото: 78.rpn.gov.ru

Теги: загрязнение невы, росприроднадзор, сточные воды
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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