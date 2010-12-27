Специалисты назвали невыполнимым подозрительный аукцион РГПУ им. Герцена

Канал Piter.TV продолжает изучать подозрительный аукцион от РГПУ им. Герцена с возможными признаками сговора. Ранее мы писали, что РГПУ им. Герцена ищет партнера, чтобы потратить 2 млн рублей за 7 дней. Вуз ищет подрядчика, который за столь короткий срок нарисует 100 тематических анимационных роликов на научные темы. При этом в 7 дней входят процессы создания эскизов, согласования материалов, выполнения работ и продвижения роликов в социальных сетях.
Наш канал пообщался с профессионалами в сфере видео, компьютерной графики и анимации. Все эксперты назвали техническое задание тендера фактически невыполнимым.
То, что за 7 дней невозможно сделать такой объем работ, это точно.
Татьяна Мошкова, художник-мультипликатор, Санкт-Петербург
Эксперт из Москвы - представитель видеопродакшна MOLOKO Антон Мищенко, заявил, что сами работы по прорисовке теоретически можно сделать за 7 дней. Но согласование, подготовка документации и другие действия должны отнять у подрядчика куда как больше времени.
Да, если у тебя в офисе сидит 5 дизайнеров/ аниматоров они могут успеть такое за 7 дней. Но им ещё нужна раскадровка. Согласование. На согласование 100 сторибордов я бы заложил рабочую неделю) потому что они сами (заказчик) не справятся скорее всего и будут тянуть.Антон Мищенко, MOLOKO, Москва