Специалисты назвали невыполнимым подозрительный аукцион РГПУ им. Герцена

Эксперты оценили документы подозрительного аукциона РГПУ им. Герцена. Напомним, вуз ищет художников-аниматоров, которые нарисуют за неделю 100 анимационных роликов.

Канал Piter.TV продолжает изучать подозрительный аукцион от РГПУ им. Герцена с возможными признаками сговора. Ранее мы писали, что РГПУ им. Герцена ищет партнера, чтобы потратить 2 млн рублей за 7 дней. Вуз ищет подрядчика, который за столь короткий срок нарисует 100 тематических анимационных роликов на научные темы. При этом в 7 дней входят процессы создания эскизов, согласования материалов, выполнения работ и продвижения роликов в социальных сетях.

Наш канал пообщался с профессионалами в сфере видео, компьютерной графики и анимации. Все эксперты назвали техническое задание тендера фактически невыполнимым.

То, что за 7 дней невозможно сделать такой объем работ, это точно. Татьяна Мошкова, художник-мультипликатор, Санкт-Петербург

Эксперт из Москвы - представитель видеопродакшна MOLOKO Антон Мищенко, заявил, что сами работы по прорисовке теоретически можно сделать за 7 дней. Но согласование, подготовка документации и другие действия должны отнять у подрядчика куда как больше времени.

Да, если у тебя в офисе сидит 5 дизайнеров/ аниматоров они могут успеть такое за 7 дней. Но им ещё нужна раскадровка. Согласование. На согласование 100 сторибордов я бы заложил рабочую неделю) потому что они сами (заказчик) не справятся скорее всего и будут тянуть. Антон Мищенко, MOLOKO, Москва

Нашлись и эксперты, которые заявили, что участвовали в похожих сделках. По словам анонимного источника, такие контракты иногда заключаются в том случае, если близкий к заказчику исполнитель уже начал выполнять работы. Тогда возможных конкурентов на тендер специально отпугивают неадекватными сроками, а настоящий подрядчик трудится на протяжении гораздо большего времени.

Ранее Piter.TV напоминал о том, что наличие в документах об аукционе неадекватных сроков исполнения работ считается в УФАС одним из признаков возможного сговора. Кроме того, вопросы вызывает и минимальная сумма обеспечения контракта от вуза. Специалисты отдела графики Piter.TV также заявили, что на выполнение объема работ из аукциона РГПУ им. Герцена потребуется не менее месяца.