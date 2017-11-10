Странный аукцион: РГПУ им. Герцена ищет партнера, чтобы потратить 2 млн рублей за 7 дней

В автоматизированной системе "Сбербанк-АСТ" появился подозрительный аукцион от РГПУ имени Герцена.

Необычный аукцион по 44 федеральному закону объявило руководство РГПУ им. Герцена. Соответствующая информация появилась на объединенном портале тендеров и госзакупок "Сбербанк-АСТ". Вуз ищет телевизионную или мультипликационную компанию, которая могла бы нарисовать для них 100 анимационных роликов за 2 млн рублей.

Вопросы вызывают сроки, которые университет ставит перед исполнителями. Весь объем работ вместе с согласованием проекта, прорисовкой и подготовкой документации составляет 7 дней. Эксперты из мира графики и дизайна пояснили Piter.TV, что это невыполнимые условия. По словам специалиста отдела графики канала Piter.TV, в таких случаях одно только составление и согласование эскизов занимает около недели. При этом нарисовать 100 роликов за 7 дней можно только с серьезными потерями для качества материала. Исключение - тот случай, если вуз заранее определился с заказчиком и уже приступил к выполнению работ до официально старта выполнения заказа.

"Оказание услуг по созданию коротких обучающих видеороликов для терминологического глоссария по русскому языку", - говорится в заголовке аукциона. Стартовая сумма торгов зафиксирована на уровне 2 158 400 рублей. Сам аукцион запланирован 20 ноября 2017 года.

Отметим, что аниматорам предстоит разработка художественной концепции обучающих видеороликов, иллюстрирующих единицы терминологического глоссария. В тексте тендера даже указан образец стилистического решения видео. В документе также прописана "подготовка не менее 5 наборов типовых компоновочных решений для 10 обучающих траекторий: «С языком по миру»; «Явное и тайное в языке»; «Оппозиции в языке»; «Условность и мотивированность языкового знака»; «Слово с разных сторон»; «За пределами литературного языка»; «Индивидуальное в языке»; «Традиции и новаторство».

Речь идет о серьезной работе. Отдельными пунктами в описании тендера прописаны разработка не менее 5 видов анимационных заставок для роликов, создание авторского шрифта для серии роликов, арт-дирекшн роликов на основе сценариев от заказчика и даже продвижение готовых материалов в социальных сетях.

Вызывает интерес и уровень обеспечения подрядчика, прописанный в тендере. Заказчик указал минимально возможный уровень в 5% от суммы заказа (107 000). Это нехарактерно для подобных аукционов и допускает к конкурсной процедуры компании с подозрительно небольшим уровнем финансирования. Как правило, таким подрядчикам еще тяжелее справляться с серьезными требованиями заказчика.

Канал Piter.TV не обвиняет РГПУ им. Герцена в коррупции. Однако сроки выполнения заказа и описание тендера кажутся странными. В официальной инструкции ФАС по тендерам и госзакупкам "слишком сжатые сроки" названы одним из первых признаков сговора между заказчиком и исполнителем. А анонимный эксперт по госзакупкам рассказал Piter.TV, что обычно подобные условия выдвигаются, когда весь объем работ уже выполнен, и исполнителю просто нужно получить за них деньги.

Известны случаи, когда авторы тендеров хотели отпугнуть реальных заказчиков краткими сроками выполнения работ. При этом дружественный заказчику подрядчик начинал работу над материалами еще до старта аукциона. Впрочем, у Piter.TV нет никаких доказательств того, что в случае с РГПУ им. Герцена имеет место быть подобная схема.