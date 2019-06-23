Ученые ЛЭТИ восстановили надписи на документах XIV-XV веков

Специалисты ЛЭТИ и Института истории РАН смогли прочитать утраченные записи на документах XIV–XV веков. Для этого они применили современные оптические технологии.

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" совместно с сотрудниками Института истории РАН восстановили утраченные надписи на пергаментных документах XIV–XV веков. О результатах исследования сообщили в пресс-службе университета.

Для изучения древних рукописей ученые использовали ультрафиолетовую съемку, гиперспектральное оборудование и прибор, применяемый для проверки банкнот. Наиболее эффективным оказался ультрафиолет, который позволил выявить полностью исчезнувшие записи.

Исследователи работали с посланиями венецианских правителей, хранящимися в архиве Института истории в Санкт-Петербурге. Со временем органические чернила выцвели, а часть надписей была намеренно стерта.

Во время исследования специалисты также установили происхождение темных пятен на грамоте 1360 года. Анализ показал, что они появились в результате жизнедеятельности микроорганизмов, попавших на пергамен вместе с личинками насекомых в период хранения документа в итальянском архиве.

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Фото: Piter.tv