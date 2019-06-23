Ученые ЛЭТИ восстановили надписи на документах XIV-XV веков

Специалисты Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета "ЛЭТИ" совместно с сотрудниками Института истории РАН восстановили утраченные надписи на пергаментных документах XIV–XV веков. О результатах исследования сообщили в пресс-службе университета.
Для изучения древних рукописей ученые использовали ультрафиолетовую съемку, гиперспектральное оборудование и прибор, применяемый для проверки банкнот. Наиболее эффективным оказался ультрафиолет, который позволил выявить полностью исчезнувшие записи.
Исследователи работали с посланиями венецианских правителей, хранящимися в архиве Института истории в Санкт-Петербурге. Со временем органические чернила выцвели, а часть надписей была намеренно стерта.
Во время исследования специалисты также установили происхождение темных пятен на грамоте 1360 года. Анализ показал, что они появились в результате жизнедеятельности микроорганизмов, попавших на пергамен вместе с личинками насекомых в период хранения документа в итальянском архиве.
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Фото: Piter.tv
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