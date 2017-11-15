Специально для России сделали постер "Дедпула" с тазиком пельменей

Специально для России изменили постер фильма "Дедпул 2". Главный герой угощает своих друзей огромной тарелкой пельменей.

В сети выложили новый постер фильма "Дедпул 2". Известная своим черным юмором и навязчивой рекламой картина снова подстраивает шутки под каждую страну. Оригинальный постер представляет собой всех героев фильма, сидязих за столом в День благодарения. В главный герой - Дедпул - подает жаренную индейку.

Для России на постер решили внести поправки. Вместо идейки Уэйд Уилсон подает огромную тарелку с пельменями. А на столе, около каждого героя, появились рюмки с солеными огурцами.

Пользователи уже шутливо благодарят авторов, что на постер не добавили медведя, балалайку и матрешку.

Фото: постер фильма

Видео: тизер фильма