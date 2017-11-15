Второй тизер "Дедпул 2" спрятали в шоу о рисовании

В сети выложили тизер второго фильма "Дедпул 2". Короткий ролик с кадрами из картины спрятали в пародию шоу об изобразительном искусстве, которое выходит на американском ТВ.

Студия 20 Сentury Fox выложила второй тизер фильма "Дедпул 2", премьера которого намечена на мая следующего года. 15-секундную нарезку из картины спрятали внутри пародийного шоу. Дедпул переоделся для шоу в костюм, напоминающий живописца Боба Росса. Он известен своими шоу, где зрителей учат рисовать.

В названиях цветов, которые использует Дедпул спрятали отсылки: название книги и фильма "Заводной апельсин" (Clockwork Orange), популярный комикс, фильм и мультик "Люди в черном" (Men in Black), имя главного героя фильма "Назад в будущее" (Doc Brown), даже борющаяся против рака груди организация Pretty’n’Pink.

В русском локализованном ролике многое изменили. Некоторые цвета перевели иначе, и сменили название самого ролика.

В коротком тизере мелькают кадры с героями прошлого фильма: Сверхзвуковая Боеголовка, соседка Дедпула Эл, Допиндер. В одном из кадров виден незнакомый персонаж, стоящий в охваченной огнем комнате. Также главный герой выскакивает из гроба прямо на чьих-то похоронах.

Видео: Youtube / 20th Century Fox Russia