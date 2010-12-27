Пожарные потушили горящую "Ладу Приору" на Дальневосточном проспекте

Причина возгорания не установлена.

Дальневосточного и Коллонтай горит автомобиль.

Днем в субботу, 2 ноября, на пересечении Дальневосточного проспекта с улицей Колонтай сгорела "Лада Приора". Об этом сообщили очевидцы пожара в группе "ВКонтакте" "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

Сообщение о возгорании поступило в 14:23. На место происшествия прибыла бригада пожарных в составе девяти человек, а также двух единиц техники. Ликвидировать пламя удалось за 22 минуты. Пострадавших нет. Об этом сообщил МЧС России по Петербургу.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге прошли соревнования "Вертикальный вызов" для пожарных.

Фото: vk.com/spb_today