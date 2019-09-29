Спасатели потушили горящий жилой дом на Муринской дороге

Дом размером 10 на 12 полностью выгорел.

Сотрудники МЧС потушили пожар, который произошел на пересечении Муринской дороги с Пискаревским проспектом. По данным пресс-служба спасательной службы, в огне оказался одноэтажный деревянный жилой дом.

Сообщение о ЧС в Красногвардейском районе поступило в 16:50. В 17:44 пожар локализовали.

Дом размером 10 на 12 метров полностью сгорел. Сведения о пострадавших уточняются.

В тушении приняли участие 16 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что спасатели сняли подростка с дерева. Юноша залез туда, чтобы достать квадрокоптер.

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